В Оренбурге завершился XXXII Всероссийский фестиваль профессионального народного искусства «Оренбургский пуховый платок». За три дня на фестивальной площадке выступили известные коллективы из Волгограда, Самары и Оренбургской области. Фестиваль был посвящен трем знаковым датам: 275-летию Оренбургской губернии, 85-летию Оренбургской области и Году театра в России. Художественный руководитель фестиваля «Оренбургский пуховый платок» — народный артист России Владимир Позднеев.

Первый заместитель министра культуры и внешних связей Оренбургской области Алла Лигостаева на открытии фестиваля поздравила его гостей и участников:

— Фестиваль «Оренбургский пуховый платок» является одним из главных культурных событий, визитной карточкой нашего края. За 32 года на ведущих творческих площадках Оренбургской области в жанрах народно-хорового, танцевального и инструментального творчества выступали высокопрофессиональные коллективы со всей страны. История фестиваля имеет огромную географию участников. И все они признавались, что в Оренбуржье, на родине известного на весь мир пуховязального промысла, ценят народное творчество и искренне любят народную песню.

22 февраля уникальный праздник народной музыки и танца открылся выступлением хозяев фестиваля – артистов Оренбургского государственного академического русского народного хора. Оренбуржцы представили концертную программу «Ты взойди-ка, взойди, солнце красное» и в очередной раз вызвали восторженные аплодисменты зрителей.

Первое отделение концерта состояло из вокально-хореографических композиций в стиле русской народной классики. Второе отделение было посвящено казачьим традициям. В концертную программу вошли новые номера и постановки из золотого фонда Оренбургского государственного академического русского народного хора, недавно отметившего 60-летний юбилей. Зрители, побывавшие на юбилейных концертах Оренбургского хора, были приятно удивлены иным сюжетным наполнением программы, цветовым оформлением сцены и режиссерскими находками в исполнении известного репертуара. Поклонники прославленного коллектива Оренбуржья искупали любимых исполнителей в море оваций и цветов.

23 февраля в Областной филармонии при полном аншлаге состоялся концерт «Танцы и песни казаков России» Государственного ансамбля Российского казачества «Казачий курень» из Волгограда. Художественный руководитель коллектива — заслуженный артист Российской Федерации Юрий Голоднюк. В программе концерта прозвучали вокально-хореографические композиции, отражающие певческую и танцевальную культуру казаков Дона, Кубани, Терека и Урала. Эмоциональность, искренность и необычные приемы построения хореографических номеров наполнили зрительный зал атмосферой праздника и радости.

Художественный руководитель коллектива Юрий Голоднюк поделился своими впечатлениями от встречи с оренбургским зрителем:

— Мы приехали в Оренбург впервые и очень благодарны организаторам за возможность показать свой репертуар, в основе которого песенно-танцевальный материал Донского края. Очень важно сохранить традиционную национальную культуру, народную песню, которая является генофондом культурной жизни России. В казачьей песне отражена история народа, патриотизм и богатство души русского человека, поэтому она несет огромное воспитательное значение для современной молодежи.

24 февраля заключительный день фестиваля начался калейдоскопом выступлений детских коллективов и сольных исполнителей. На фестивальной сцене выступили юные исполнители в возрасте от 6 до 18 лет. В программе концерта «Ты воспой в саду, соловейка» на сцене Областной филармонии были представлены вокально-хореографические композиции известных коллективов Оренбуржья: детского ансамбля песни и танца «Зернышко» и детской студии народного искусства «Забава», а также фольклорно – этнографического ансамбля «Перегода».

Впервые на сцене Областной филармонии выступили самодеятельные артисты из села Григорьевка Соль-Илецкого городского округа. Фольклорный ансамбль казачьей песни «Ручеек» исполнил народные песни, которые дети переняли у своих бабушек и старожилов села. Художественный руководитель ансамбля – учитель музыки Григорьевской школы Елена Сарычева. Солистка детской музыкальной школы института искусств им. Л. и. М. Ростроповичей Меланья Грызова исполнила частушки «Чеботуха». Еще одной яркой участницей фестиваля стала учащаяся детской школы искусств № 2 города Оренбурга Полина Ярцева, которая представила русскую народную песню «Совушка» в обработке своего педагога Любови Увяткиной.

Финальным в программе фестиваля стал концерт Государственного Волжского русского народного хора им. Петра Милославова. Главная особенность Волжского хора – удивительно мягкая манера пения, отличающая его от всех других русских народных хоров. В новой концертной программе «По-над Волгой заря занялась» Волжский хор представил легендарные номера, ставшие жемчужинами репертуара, и новые вокально-хореографические картины о волжских берегах. В этот вечер прозвучали русские народные и авторские песни, городской фольклор. Концерт прошел без антракта, на одном дыхании, завершив XXXII Всероссийский фестиваль профессионального народного искусства «Оренбургский пуховый платок» на высокой ноте признания талантов и мастерства его участников.

За три фестивальных дня в Областной филармонии зрителями концертных программ, где были представлены лучшие образцы вокального и танцевального народного искусства России, стали более 2,5 тысяч человек.