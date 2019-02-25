В музее истории Оренбурга (Набережная, 29) 9 марта в 12:00 состоится торжественное открытие 43-го «Шевченковского марта» (12+), приуроченного к 205-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко – великого Кобзаря украинского народа, художника, прозаика и поэта, классика мировой литературы, проведшего в солдатской ссылке в Оренбуржье и Казахстане более 10 лет.

Мероприятия в рамках «Шевченковского марта» с 1977 года ежегодно организуются в Оренбурге и в территориях области по инициативе ученого-шевченковеда с мировым именем Леонида Большакова.

В ходе «Шевченковского марта» в районах области проводятся торжественные заседания, собрания и вечера памяти, концерты и смотры самодеятельных творческих коллективов, изучение произведений Тараса Шевченко — в том числе, тех, которые он написал в Оренбуржье.

Традиционно завершать «Шевченковский март» будет гала-концерт украинских творческих коллективов городов и районов области, где компактно проживают потомки переселенцев с Украины.