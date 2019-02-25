28 февраля в 18:00 в концертном зале Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей (Советская, 17) состоится показ спектакля «Светлые души» (6+) по рассказам Василия Шукшина. Постановка является курсовой работой студентов 3 курса гуманитарно-творческого факультета специальности «Актёрское искусство». Художественный руководитель курса — профессор Булат Хайбуллин.

Василий Шукшин – один из самых родных и тёплых писателей ХХ века. При этом Шукшин остаётся одним из самых любимых киноактёров и режиссёров России. Рассказы Шукшина театральны, их интересно ставить артистам и смотреть зрителям. Какими бы ни были герои Шукшина по характеру, социальному статусу или профессии, многие из них – поистине светлые души.

Свет души — единственное, что может придать жизни смысл. С этим девизом студенты-актеры подошли к работе над спектаклем, над которым трудились с полной самоотдачей на протяжении многих часов репетиций. Их мастерство придут оценить студенты и преподаватели института искусств, профессиональные артисты, друзья и любители творчества Шукшина.

Вход свободный.