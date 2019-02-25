Отчетно-выборный круг Юртового казачьего общества Оренбургского района пройдет в актовом зале районной администрации 28 февраля (18+).

Перед началом его работы состоится возложение цветов к бюстам Героев Советского Союза на Алее Славы и к памятному Знаку казакам Оренбургского района в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.

Атаман Юртового казачьего общества Оренбургского района, войсковой старшина Александр Попов отчитается о работе за последние пять лет.

Кроме того, на повестке – отчёт председателя Суда чести и председателя Контрольно-ревизионной комиссии Юртового казачьего общества Оренбургского района, избрание атамана юртового казачьего общества Оренбургского района, его первого заместителя (товарища), избрание состава Совета стариков, состава Суда чести и состава Контрольно-ревизионной комиссии юртового казачьего общества Оренбургского района. Запланировано вручение наград Оренбургского казачьего войска и присвоение казачьих чинов.

В качестве почетных гостей на отчетно-выборный казачий круг приглашены глава Оренбургского района Василий Шмарин, и.о. заместителя председателя Правительства — руководителя аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области, войсковой старшина Виктор Каргалов, помощник Губернатора Оренбургской области, войсковой старшина Сергей Слепов, начальник отдела по военно-патриотическому воспитанию и делам казачества аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Игорь Федоренко и другие.

Казачий круг пройдет по адресу: г. Оренбург, ул. Степана Разина, 211. Начало в 14.00.