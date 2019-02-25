В день 30-летия вывода советских войск из Афганистана на электроэнергетическом факультете Оренбургского госуниверситета почтили память героя Афганской войны Сергея Попкова.

Сергей был восемнадцатилетним студентом электротехнического факультета Оренбургского политехнического института, когда его призвали на службу в Вооруженные Силы СССР. С октября 1984 года проходил службу в Афганистане. Молодой солдат принял участие в 8 боевых операциях, за проявленный героизм получил медаль «За отвагу». В октябре 1985 года механик-водитель Попков был ранен и похищен душманами, в плену за отказ изменить родине он был убит. За проявленные мужество и верность Отчизне Сергей Попков награжден Орденом Красной звезды посмертно.

В день 30-летия полного вывода советских войск из Афганистана студенты электроэнергетического факультета ОГУ посетили место захоронения героя, расчистили могилу от снега. После возложения цветов почтили память павших в этой войне солдат минутой молчания.

В фойе 7-го учебного корпуса ОГУ собрались друзья и близкие героя, студенты и преподаватели вуза, чтобы в торжественной обстановке открыть музейный уголок памяти Сергея Попкова «Я сделал все, что Родина ждала, и лишь прошу — не позабыть об этом…». В словах приветствия декан электроэнергетического факультета Сергей Митрофанов отметил, что гражданский долг всех присутствующих – не забывать о героях, которые ценой собственной жизни защищали Родину.

Студенты факультета рассказали о жизни и подвиге земляка. Затем участники мероприятия смогли познакомиться с экспонатами — увидеть детсадовские и школьные фото Сергея, ведомости об успеваемости разных лет, свидетельство о восьмилетнем образовании и аттестат о среднем образовании, похвальные грамоты. Среди прочего на полке разместились рукописное заявление о приеме на обучение в институт и аттестационный лист вступительных экзаменов: математика и физика сданы на отлично. Рядом с «мирными» экспонатами — повестка в военкомат и заявление об отчислении в связи с призывом в армию, фото со службы, орденская книжка и медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».

Учитель истории школы № 34 Ванда Селивановская (Сергей Попков – выпускник этой школы) передала в дар музейному уголку фотоальбом Александра Разумова «Время выбрало нас». В этой уникальной книге опубликовано около 840 фотографий военных действий в Афганистане, снятых как профессиональными репортерами, так и – вопреки существовавшим запретам – самими солдатами и офицерами.

Рядом с музейным уголком расположилась книжная выставка «Эхо афганской войны», посвященная тридцатой годовщине вывода войск из Афганистана, на ней представлены также вырезки из газетных публикаций об оренбуржцах, принимавших участие в войне.

Продолжила вечер литературно-музыкальная композиция «Афганистан: наша память и боль», которая завершилась минутой молчания. Затем ведущие выразили слова признательности присутствовавшим ветеранам – Константину Виноградову и Олегу Филонову, однополчанам Сергея.

Завершила череду мероприятий акция «Красный тюльпан». В знак уважения и признательности соотечественникам, проявившим самоотверженность, доблесть и честь в боевых действиях в Афганистане, в небо были запущены десятки белых воздушных шаров с изображением красного тюльпана – символа этой войны.