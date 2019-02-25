На 311-м километре автомобильной дороги Оренбург- Орск произошло лобовое столкновения двух автомобилей «Лада». По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Лада Калина», за рулем которого был 35-летний водитель. От удара «Калину» отбросило на металлический отбойник. В этом ДТП пострадали четыре человека, среди которых 11-летний мальчик. Все пострадавшие из автомобиля «Лада Калина». После оказания медпомощи они отпущены домой.