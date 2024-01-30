Жители Орска подкармливают бездомных собак, которые нападают на детей

В городе Орске произошел неприятный инцидент — стая бродячих собак напала на юных лыжников во время тренировки, пишет орск.ру.

По словам 14-летней спортсменки, когда она после занятий шла на автобусную остановку, на неё внезапно набросились бездомные псы. К счастью, девочке удалось избежать серьезных травм, но теперь она боится животных и старается обходить их стороной.

Тренер по лыжным гонкам Сергей Нестеров рассказывает, что эта стая, состоящая из 15 особей, постоянно обитает возле лыжной базы недалеко от Детского пляжа. Из-за агрессивного поведения собак спортсменам приходится тренироваться в постоянном напряжении.

12-летний лыжник Семен Галахов подтверждает, что на него уже нападали эти псы. К счастью, покусать не успели, но испуг был немалый. По словам мальчика, когда он шел на тренировку, собаки сидели под зданием спортшколы и внезапно бросились в атаку, лая и рыча. Хотя Семену и удалось увернуться от укусов, но с тех пор он боится ходить на занятия в одиночку.

Сергей Нестеров считает, что виноваты в сложившейся ситуации местные жители, которые специально приезжают на пляж, чтобы подкармливать бездомных собак. Из-за обильного корма животные размножаются и агрессивно защищают свою территорию.

По словам тренера, собаки очень чувствительно реагируют на резкие движения и быстрый бег, что неизбежно во время лыжных гонок. Это подтверждает и юный лыжник Данил Еременко, на которого псы уже нападали во время тренировочного забега.

Во время съемок репортажа на пляж приехали две женщины, чтобы покормить бродячих собак. С одной из них корреспонденту удалось пообщаться. Женщина призналась, что жалеет животных и считает, что они не заслуживают такой судьбы. По её мнению, местные власти должны навести порядок и улучшить систему содержания бездомных питомцев в городе. О том, что агрессивные собаки нападают на детей, собеседница репортера услышала впервые.

По информации администрации Орска, в настоящее время ведутся переговоры с подрядной организацией о заключении нового контракта по отлову бродячих собак. Поступила заявка по наведению порядка в районе Детского пляжа и Лыжной базы — популярных мест отдыха горожан. Специалисты администрации пообещали принять необходимые меры для решения сложившейся проблемы.