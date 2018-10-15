Капитального ремонта жители данного дома ждали с 2016 года. В этом году долгожданные работы начались – однако жильцы недовольны ни их темпом, ни их качеством.

— Начали работать еще летом. Приехали на один день – пропали на неделю. И в таком темпе работы продолжаются до сих пор, — рассказала старшая по подъезду Лариса Кондратьева.

Взволнованные жильцы обратились в приемную к депутату Оренбургского городского Совета Елене Афанасовой. Депутат направила необходимые запросы в контрольно-надзорные органы и инициировала встречу жителей с представителями Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области.

— За нарушение сроков исполнения договора подрядчик несёт финансовую ответственность: штрафы взымаются в судебном порядке по окончанию работ. На сегодняшний день главное, чтобы работы завершились и их качество устроило жильцов, — подчеркнула начальник отдела фонда модернизации ЖКХ по работе с населением Юлия Симонова.

Она напомнила участникам встречи, что с жителями ремонтируемого дома обсуждается не только план предстоящих ремонтных работ. Их результат также в обязательном порядке обсуждают с жильцами – без их согласия сдать работу невозможно.

— На сегодняшний день у подрядчика остается семь дней на завершение ремонтных работ. И я обязательно вместе с жителями дома приму участие в осмотре результатов, — резюмировала депутат городского Совета Елена Афанасова. – Если будут какие-то недоработки – подрядчику придется переделать «халтуру». Люди ждали ремонта и должны убедиться в том, что он выполнен качественно!