16 октября в городе Оренбурге VI гастрономического фестиваля, в рамках которого запланировано:

конкурс профессионального мастерства по номинации «Повар»;

выставка товаров и услуг;

мастер-класс ведущих шеф-поваров России и города Оренбурга.

В конкурсе могут принять участие специалисты общественного питания по номинации «Повар»: для поваров-юниоров (стаж работы по профессии до 2 лет); для шеф-поваров (стаж работы по профессии более 2 лет).

Конкурс проводится в два этапа (теоретический и практический).

Первый этап (теоретический) – письменное тестирование, которое является отборочным туром для перехода во второй (практический) этап. Вопросы теста разрабатывает конкурсная комиссия. В тесты включаются вопросы санитарии, гигиены, знания продукции, знания сервиса, технологии. Баллы за тестирование не начисляются. Ко второму этапу допускаются конкурсанты, набравшие не менее 70 процентов правильных ответов.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 12 октября 2018 года.

Ознакомиться с постановлением Администрации города Оренбурга № 2597-п от 06.08.2018 можно на нашем Интернет-портале.

Телефоны для справок: 98-72-91, 98-73-65, 98-73-75.