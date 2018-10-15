В целях обеспечения прав детей на полноценный отдых и оздоровление до 1 декабря 2018 года проводится заявочная кампания на получение государственной поддержки на отдых и оздоровление детей в 2019 году.

Заявки и заявления, поступившие после указанной даты, будут рассматриваться в порядке очередности.

Организации, предоставляющие услуги по отдыху и оздоровлению детей в Оренбургской области: загородные лагеря отдыха и оздоровления детей; детские оздоровительные центры, базы и комплексы; детские оздоровительно-образовательные центры; специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря); санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации; лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием); детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), созданные при организациях социального обслуживания населения, санаторно-курортных организациях, общественных организациях (объединениях); иные организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и оздоровления.

Категории детей, подлежащих отдыху и оздоровлению

Организованным отдыхом и оздоровлением обеспечиваются: дети школьного возраста, в том числе дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети, находящиеся в приемных семьях; дети в возрасте от 4 до 15 лет (включительно), нуждающиеся в санаторном оздоровлении по заключению медицинских организаций; одаренные дети — воспитанники очно-заочных школ различной направленности, в том числе областных; победители и призеры предметных олимпиад, конкурсов, соревнований районного, областного, всероссийского и международного уровней, лидеры органов ученического самоуправления и детских общественных организаций; дети-сироты — лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель, воспитанники детских домов и школ-интернатов, профессиональных образовательных организаций; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, — дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети — жертвы насилия; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении, — лица, которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья; дети из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Стоимость путевки в 2019 году

В целях единого подхода к финансовому обеспечению мероприятий по отдыху и оздоровлению детей Постановлением Правительства Оренбургской области от 14 июня 2017 года № 428-п установлена средняя стоимость путевки на 2019 год в:

детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия — для детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно) со сроком пребывания не более 21 дня из расчета на одного ребенка в сутки — 1077,68 руб.;

средняя стоимость путевки со сроком пребывания: 21 день — 22631,28 руб., 14 дней — 15087,52 руб.

детские оздоровительные лагеря — для детей школьного возраста в каникулярное время со сроком пребывания от 7 дней до 21 дня из расчета на одного ребенка в сутки — 647,87 руб.;

средняя стоимость путевки со сроком пребывания: 21 день — 13605,27 руб., 14 дней — 9070,18 руб., 10 дней — 6478,70 руб., 7 дней — 4535,09 руб.

Стоимость набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), а также в лагерях дневного пребывания, созданных при организациях социального обслуживания граждан, санаторно-курортных организациях, общественных организациях (объединениях) и иных организациях, из расчета на одного ребенка в день: 78 рублей.

Расходы на страхование детей от несчастных случаев на период пребывания в оздоровительных учреждениях, включены в стоимость путевки.

Ознакомиться с формами, размером государственной поддержки, перечнем документов на получение государственной поддержки на отдых и (или) оздоровление детей можно здесь.