Молодая жительница Оренбурга вызвала неподдельный интерес со стороны правоохранительных органов. Девушка шедшая по улице Нежинская, что-то прятала от окружающих в кармане верхней одежды.

Правоохранители остановили 24-летнюю оренбурженку. Интерес суровых мужчин прикованный к молоденькой девчушке оказался не напрасным, в её кармане было обнаружено два бумажных свертка с белым порошком, который любой девушке вскружит голову. Если вдаваться в подробности, то содержимое оказалось синтетическим наркотиком, массой 0,36 грамм.

В коротком разговоре полицейские узнали, что данные пакетики девушка якобы нашла на улице и оставила себе для личного употребления.

За незаконное хранение наркотиков в отношении девушки возбуждено уголовное дело. В ближайшие три года она может провести за решеткой. Об этом Орен.Ру сообщила старший дознаватель отдела полиции №2 МУ МВД России «Оренбургское» Анна Ванюкова.