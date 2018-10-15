Премия по традиции вручена в трех основных и двух дополнительных номинациях. Среди 34-х претендентов известные и молодые писатели со всего Оренбуржья.

Многие произведения вызвали живой интерес читателей и стали победителями Интернет-голосования. Больше всего читательских голосов набрали книга стихов Ивана Богрякова «Времен связующая нить», произведение Николая Якуничкина «Офицерами не рождаются» и сборник «Пьесы для детей» Татьяны Мухаметшиной.

Вице-губернатор — заместитель председателя правительства по социальным вопросам Павел Самсонов на торжественной церемонии отметил:

— Региональная литературная премия им. П. И. Рычкова была учреждена в 2005 году генеральным директором ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» Александром Зеленцовым по инициативе писательских организаций Оренбуржья и до сих пор остается заметным литературным событием в нашем регионе. Каждый год открывает нам новые имена и новые интересные книги. Денежное вознаграждение за свой труд получили уже более 50 авторов. Необходимо продолжать эту замечательную традицию.

В номинации «Художественное произведение» премии удостоен автобиографический роман оренбургского казака Ивана Веневцева «Урал – быстра река». Произведение было написано в середине 40-х годов XX века. Его автор не дожил до наших дней, а роман увидел свет благодаря неравнодушию сына и внука репрессированного, а затем реабилитированного казака. Литературная обработка и издание чудом сохранившейся рукописи в нескольких экземплярах принадлежат оренбургскому писателю и поэту Валерию Кузнецову.

— Все полученные средства будут направлены на новое достойное издание романа о трагедии оренбургского казачества в годы Гражданской войны, — пообещал получатель премии Валерий Кузнецов.

В номинации «Художественно-документальное произведение» лауреатом премии стали Владимир и Вера Семеновы за книгу «Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. История в лицах».

В номинации «Художественное произведение для детей и юношества» премия вручена Вячеславу Моисееву за книгу «Степная крепость. Путешествия в историю Оренбуржья».

В дополнительных номинациях «Поэтическая книга» и «Дебют» лауреатами премии стали Вера Арнгольд за сборник стихов «Первый скорый» и Оксана Васильева за сборник рассказов «Песнь кулика о счастье».

Все победители получили денежное вознаграждение. Общий призовой фонд литературной премии составил 650 000 рублей. Литературная премия им. П. И. Рычкова с момента своего учреждения остается самой крупной региональной премией в России.

Настоящим подарком всем участникам церемонии и жителям Оренбуржья стала презентация нового сборника нашего известного писателя Ивана Уханова Оренбургского книжного издательства им. Г.П. Донковцева. Над его составлением издательство работало вместе с директором Оренбургской областной библиотеки им. Крупской Людмилой Сковородко. В него вошли знаменитые ухановские «Мама, не умирай», «Окалина», «Вкус уральского леща», «Цветы и пули для Виктора Поляничко» и другие произведения. Предисловием к книге стал текст об И.С. Уханове выдающегося советского писателя Юрия Нагибина. По замыслу учредителей премии им. П.И. Рычкова, эта книга – дань памяти писателя, которого не стало год назад.

Все больший интерес у жителей региона вызывают и новые проекты, объявленные оргкомитетом литературной премии им. П.И. Рычкова: конкурс граффити и молодежная олимпиада по историко-географическому краеведению. В этом году их участниками стали около 2000 юношей и девушек. Самые талантливые из них получили свои призы на торжественной церемонии награждения победителей литературной премии им. П. И. Рычкова.