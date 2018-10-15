В селе Керуембай поссорились два сельчанина. После перепалки, одного из мужчин пришлось госпитализировать больницу города Ясный. Об этом Орен.Ру сообщили в УМВД.

49-летний мужчина находясь во дворе своего дома, взял в руки лопату и со всей силой огрел ею своего 46-летнего знакомого. Удар пришелся точно в височную область.

После того как пострадавший поступил в больницу, медики об этом сообщили в полицию. Теперь в ссору двух мужчину вмешаются правоохранители. Они возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью.