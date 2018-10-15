Сотрудники ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» провели рейд по должникам. Энергетики посетили потребителей у которых есть задолженность от 4 до 33 тысяч рублей. Всего было проверено шесть адресов на Брестской и Родимцева.

Самый злостный неплательщик проживает в доме 22 по улице Родимцева. Оренбуржец получил энергии на 333 тысячи рублей, но платить по счетам не спешил. Как оказалось еще 160 тысяч рублей он должен за отопление.

Теперь, чтобы возобновить ресурс им придется не только оплатить основной долг, но и услуги по возобновлению энергоснабжения, сообщили в ресурсоснабжающей компании.