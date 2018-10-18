В Оренбуржье реализуется региональный проект «Оренбургская провинция: культурный слой» по поддержке и развитию потенциала территорий Оренбуржья в сфере культуры и искусства.

31 октября в 12:00 в рамках проекта в Областной универсальной библиотеке им. Н.К. Крупской творческую программу представят учреждения культуры Кувандыкского городского округа (12+).

В этот день оренбуржцы смогут познакомиться с полотнами самодеятельного художника Анатолия Усанова из собрания Музейно-выставочного центра Кувандыка, посетить концерт юных дарований Детской школы искусств, стать участниками встречи с известным автором песен Виктором Калачевым и писателем, фотохудожником, автором документальных фильмов Виктором Неверовым, а также послушать выступления народных ансамблей «Русская душа» и «Любо», гармониста Николая Фролова, художника и музыканта Мансура Куватова.

Творческую делегацию возглавит начальник отдела культуры Кувандыкскогко городского округа Сергей Зобенко.

На встречу приглашаются все желающие. Вход свободный.