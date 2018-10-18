Оренбургский государственный университет снова открыл свои двери для школьников и их родителей со всей области в рамках реализации образовательного проекта «Университетские субботы».

Более 70 мастер-классов, научно-популярных лекций, практических занятий, экскурсий подготовили для своих гостей преподаватели ОГУ. До 27 апреля 2019 года каждую субботу будущие абитуриенты и их родители будут посещать занятия, которые проведут профессора и доктора наук, посмотрят лаборатории вуза, оснащенные новейшим оборудованием.

В программе проекта – практические занятия с возможностью поработать на станках с числовым программным управлением, 3D-принтере; лекции по цифровой экономике, полезным ископаемым Южного Урала, искусственному интеллекту; тренинги по лидерству, основам эффективного общения; мастер-классы по переводу, географической съемке, а также квесты, викторины, интеллектуальные и деловые игры.

«Университетские субботы» благодаря разноплановым занятиям помогут каждому старшекласснику определиться с выбором будущей профессии, которой можно обучиться в Оренбургском госуниверситете.

Запланировать свой визит в ОГУ можно на официальном сайте университета, перейдя о ссылке osu.ru, нужно только зарегистрироваться osu.ru.