Житель Оренбурга раскаялся в убийстве жены. Суд ему назначил 8 лет

Центральный районный суд г.Оренбурга рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого тридцати трехлетнего мужчины, совершившего преступление предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщили в пресс-службе Центрального районного суда г. Оренбурга.

Органами следствия установлено, что в мае 2018 г. будучи в состоянии алкогольного опьянения между подсудимым и его гражданской женой произошла ссора. С целью причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, не имея умысла на убийство, мужчина нанес потерпевшей многочисленные удары руками в жизненно-важный орган – голову, в результате которых по неосторожности наступила смерть.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал, раскаялся в содеянном. Суду пояснил, что его гражданская супруга злоупотребляла спиртными напитками, на фоне этого возникали разного рода конфликты.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого, в том числе обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.