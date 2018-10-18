В соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и региональным законом, глава муниципального образования город Оренбург избирается представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

На очередном заседании Совета 30 октября депутатам предстоит принять решение по кандидатурам пяти представителей городского Совета в конкурсной комиссии. Их предложат и изберут поименным рейтинговым голосованием на самом заседании.

Еще одно предстоящее решение — официальное объявление самого конкурса. Планируется, что с 12 по 22 ноября будет проходить прием документов от кандидатов на пост Главы. Затем пройдет их проверка и уже 10 декабря, в день конкурса, комиссия определит не менее двух наиболее достойных кандидатов.

Также городским депутатам предстоит внести некоторые изменения в порядок проведения конкурса. До объявления конкурса они рассмотрят ряд юридических правок, связанных с изменениями в федеральном законодательстве.

Среди основных — сокращение числа необходимых для подачи документов до семи.

Это анкета участника конкурса, копия его паспорта, копия документа об образовании, заверенная копия трудовой книжки, документы для оформления допуска к государственной тайне, письменное согласие на обработку персональных данных и иные документы, которые пожелает представить кандидат.

Среди «иных документов» тогда окажется и программа (концепция) развития муниципального образования «город Оренбург» на 5-летний период. Она из числа обязательных документов переходит в раздел «по желанию кандидата». Дело в том, что существует судебная практика: по апелляционному определению Верховного суда РФ от 30 августа 2017 г. № 50-АПГ17-15, требование от кандидатов концепции развития муниципального образования в числе обязательных документов признано неправомерным.

И, тем не менее, в день конкурса каждому кандидату предстоит представить комиссии свое видение дальнейшего развития города.

Справка об отсутствии судимости кандидатам останется необходима. Но на её подготовку будет отводиться больше времени, чем раньше: главное передать её комиссии не позднее самого дня проведения конкурса.

Еще одно предлагаемое изменение – наличие у кандидата высшего образования и опыта работы на руководящих должностях. Эта норма аналогична областному закону (срок работы, в соответствии с законом, не оговаривается).

Среди проектов очередного заседания Совета есть и другие документы. Один из них касается охраны окружающей среды города.

Помимо технико-юридических правок в Положение об отделе охраны окружающей среды администрации города, проектом предлагается добавить к их обязанностям определение схемы размещения площадок накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра этих площадок. По сообщению представителя отдела, сейчас этим занимается управление ЖКХ администрации города и администрации округов.

Также предлагается передать отделу по охране окружающей среды подготовку мероприятий по экологическому воспитанию и организацию работ по установлению нормативов состава сточных вод.

Депутаты до принятия окончательного решения обратились к первому заместителю Главы за уточнениями: насколько готово управление к исполнению новых полномочий.

Окончательные решения по этим и другим проектам будут приняты 30 октября.