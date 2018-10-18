20 и 21 октября пройдет Чемпионат России по легкоатлетическому кроссу, в котором примут участие более 300 спортсменов-легкоатлетов со всей страны от Москвы до Сахалина. Традиционно организатором мероприятия выступят: Всероссийская федерация легкой атлетики, Администрация Оренбургской области, а также бессменный генеральный партнер соревнования – группа компаний «Армада».

Чемпионат и первенство России по легкоатлетическому кроссу проводится в Оренбурге уже в 18 раз, но этот год особенный — российская легкая атлетика празднует 130-летний юбилей. В далеком 1888 году в поселке Тярлево вблизи Санкт-Петербурга был основан спортивный кружок и в том же году, в России было проведено первое соревнование по бегу. За эти годы легкая атлетика эволюционировала из небольшого кружка в действительно массовый вид спорта.

На территории нашей страны работает Всероссийская федерация легкой атлетики, а в каждом субъекте сформирована своя региональная федерация. В Оренбургской области федерацию легкой атлетики возглавляет Андрей Аникеев, и он не только оказывает спонсорскую поддержку, но и активно принимает участие в организации всероссийских и областных соревнований, таких как: Чемпионат России по легкоатлетическому кроссу, Оренбургская миля и Дедуровская высота.

На Чемпионат России по кроссу приедут спортсмены из 30 субъектов Российской Федерации – Сахалинской области, Республики Удмуртия, Мурманской области, Республики Марий Эл, Республики Хакасия, Томской области, Московской и Ленинградской областей и многие другие.

Чемпионат по кроссу России – это соревнования по спортивному бегу по пересеченной местности. Специально к Чемпионату была создана трасса протяженностью 1 км вблизи поселка Нежинка. Забеги по пересеченной местности гораздо сложнее, так как проходят на сложной для передвижения территории с неровностями, создающими препятствия спортсменам на дистанциях.

На всероссийских соревнованиях за первенство в своей группе будут бороться:

Девушки до 16 лет на дистанции — 1 км;

Юноши до 16 лет на дистанции — 2 км;

Девушки и юноши до 18 лет на дистанции — 3 км;

Юниорки на дистанции — 3 км;

Юниоры на дистанции — 6 км.

За звание всероссийских чемпионов поборются:

Женщины до 23 лет на дистанции — 6 км;

Мужчины до 23 лет на дистанции -10 км.

На протяжении 18-летней истории Чемпионата, его неоднократными победителями становились спортсмены из команд города Москвы, Республик Башкортостан и Чувашии. В этом году эти команды вновь остаются фаворитами и приезжают в Оренбург многочисленным составом.

Борьба обещает быть яркой на дистанциях 4, 6 и 10 км, так как отстаивать лидерство в своих категориях приедут чемпионы прошлого года: Людмила Лебедева (Республика Марий Эл), забравшая золото в кроссе на 6 км; Михаил Стрелков (г. Москва), занявший 1 место в кроссе на 10 км и Данила Тундыков (Республика Мордовия), занявший первое место в мужской эстафете на 4 км.

Команда Оренбургской области будет представлена 20 спортсменами. Два оренбургских легкоатлета Панарина Татьяна и Трегубов Илья поборются за призовые места среди девушек и юношей до 18 лет.

Для популяризации развития спорта среди молодежи в этом году вводятся два новых забега, это кросс на 1 км среди девушек и кросс на 2 км среди юношей 2003-2004 года рождения.

Также в этом году на Чемпионате состоится церемония награждения наших земляков и их тренеров, принявших активное участие в новом проекте Всероссийской федерации легкой атлетики «1000 талантов России».

18 Чемпионат России по легкоатлетическому кроссу пройдет на Поляне возле парка-отеля Нежинка.

Программа соревнований Чемпионата России по лекгоатлетическому кроссу 2018 (12+).

Первый день. 20 октября

11.30 – Торжественное открытие чемпионата России;

11.43 – Награждение 20 спортсменов юниоров финалистов программы 1000 талантов России;

12.00 – Кросс 6 км юниоры до 20 лет;

12.30 – Кросс 3 км девушки до 18 лет;

12.50 – Кросс 3 км юноши до 18 лет;

13.10 – Кросс 6 км женщины до 23 лет;

13.15 – Церемония награждения девочек воспитанников спортивных школ Оренбургского района, победителей и участников забега спутника;

13.25 – Церемония награждения мальчиков воспитанников спортивных школ Оренбургского района, победителей и участников забега спутника;

13.40 – Кросс 1 км девушки до 16 лет;

13.50 – Кросс 2 км юноши до 16 лет;

14.00 – Кросс 3 км юниорки до 20 лет;

14.20 – Кросс 10 км мужчины до 23 лет.

18.30 – Торжественная церемония награждения финалистов Чемпиона России и Первенства России состоится в конгресс-центре «Армада» зал Неплюев, Галерея 7.

Второй день. 21 октября.

11.30 – Эстафета 4X1 км девушки и юноши до 18 лет, юниорки и юниоры до 20 лет;

11.55 – Эстафета 6X1 км девушки и юноши до 16 лет;

12.20 – Эстафета 4X1 км женщины и мужчины до 23 лет.