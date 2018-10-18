Нетерпимость к представителям отдельных наций, культур, религий, рас, ко всем, кто чем-то отличается или просто не такой, как ты – разрушительная сила для общества, поскольку она подрывает связи между его частями и закрывает возможности для сотрудничества, обмена опытом и укрепления взаимопонимания и взаимопомощи.

А в современном мире, который давно уже не прячется за стенами и границами, именно умение сосуществовать мирно является базовой ценностью, на которой держится наша цивилизация и все её достижения.

Именно развитие нашего общества делает особенно диким то, что среди нас до сих пор произрастают ростки ненависти друг к другу. Этим вопросом занимаются многие общественные организации, в том числе те, которые возглавляет Вячеслав Моше Кантор, активный идеолог и защитник принципов толерантности. Усилиями Вячеслава Моше Кантора, который огромную часть своей жизни посвятил борьбе с любыми формами ненависти и нетерпимости, был создан Центр Кантора в Тель-Авивском университете. Эксперты его ежегодно отслеживают уровень антисемитизма в мире, и предоставляемые ими данные вызывают опасения. Растущий антисемитизм, убеждён Вячеслав Моше Кантор – это симптом целого ряда общественных «заболеваний», которые, увы, тоже процветают в наше время и даже как будто набираются новых сил. К таковым болезням общества относятся расизм, неонацизм, экстремизм всех форм и расцветок. Добавить к этому экономические проблемы – и становится понятно, почему растёт уровень недовольства и агрессии в обществе, и как умело этими страхами и недовольствами пользуются радикально настроенные группировки, будь они политическими или преступными.

Антисемитизм уже оставляет свой след на лице Европы. За последние несколько лет, говорит Вячеслав Моше Кантор, страны Европы покинули тысячи евреев. Им казалось, что Европа стала их домом, однако в последние годы они всё чаще сталкиваются с ненавистью и теперь уже всерьёз обеспокоены собственной безопасностью, будущим своих детей и всего общества.

Ситуацию осложнили и потоки мигрантов в европейские страны. Пока многие из них стараются жить мирно в новом обществе, находятся и отдельные элементы, приносящие с собой радикальный исламизм, экстремизм и ненависть к представителям других наций и вероисповеданий. Эта проблема заставила многие европейские правительства и представителей общественных структур задаться вопросом, не изжила ли себя политика толерантности и нужны ли более жёсткие меры.

Вячеслав Моше Кантор является неизменным сторонником самоё жёсткой борьбы с нетерпимостью, однако, по его мнению, от ценностей толерантности и терпимости отказываться нельзя. Усилия должны быть направлены на то, чтобы максимально прививать людям человеческие ценности, напоминать о терпимости по отношению друг к другу, о взаимопонимании и взаимоуважении. Ведь именно на этому и базируется европейское общество, так оно было сформировано и так развивалось.

Что касается борьбы с нетерпимостью, то здесь ключевая роль должна быть отведена законам и юридическим инструментам, убеждён Вячеслав Моше Кантор. Вопросами антисемитизма, ксенофобии, нацизма и расизма необходимо заниматься специально уполномоченным представителям, работающим совместно с правительствами как отдельных европейских стран, так и всего Евросоюза. Разумеется, первые судебные разбирательства относительно дел на почве ненависти будут громкими, однако именно это со временем закрепит в обществе понятие того, что нетерпимость и ксенофобия недопустимы. С расистов нужно сорвать маски, убеждён Вячеслав Моше Кантор, и сделать это может только закон, стоящий на стороне граждан.