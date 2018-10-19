Оренбургский Хладокомбинат накопил долгов на 1,3 млн рублей

«Росводоканал Оренбург» обнародовал имена злостных неплательщиков сентября.

Среди юрлиц ими оказались три предприятия: ООО «Оренбургский Хладокомбинат» – 1,3 млн рублей, АО «ГУ ЖКХ» – 541 тыс. рублей, ООО «Восток» — 370 тыс. рублей.

Лидером по неуплате коммунальных услуг среди управляющих компаний и товариществ собственников жилья заняло ТСЖ «Заводское» с суммой долга 6,7 млн рублей. В антирейтинг также вошли ООО «Оренбургская управляющая компания» с просроченной задолженностью в размере 2,3 млн рублей, ООО «УО «Заводское» — 2,2 млн рублей, ООО УКЖФ «Южная 1» — 1,8 млн рублей, ООО ТПК «Домохозяин» — 714 тыс. рублей.