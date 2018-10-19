С 22 по 25 ноября в Оренбуржье пройдет VI Международный фестиваль Мстислава Ростроповича под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Ольги Ростропович.

Гостей Фестиваля ждет премьера документального фильма французского режиссера Брюно Монсенжона о Мстиславе Ростроповиче, который представит лично автор, опера «Иоланта» П. Чайковского в постановке Центра Оперного Пения Галины Вишневской, концерты камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством лауреата государственных премий СССР и РФ Юрия Башмета с участием народного артиста РФ Константина Хабенского и пианистки Пламены Манговой (Болгария), а также мастер-класс народной артистки СССР Маквалы Касрашвили и выступление стипендиатов Фонда Мстислава Ростроповича.

Международный фестиваль Мстислава Ростроповича был учрежден Фондом культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича в 2010 году в память о легендарном виолончелисте, дирижере и гражданине, чья творческая и общественная деятельность не имела границ. География Фестиваля объединяет города, которые сыграли особую роль в судьбе Мстислава Ростроповича – Москву, Баку и Оренбург.

– Папа всегда с теплотой относился к Оренбургу, – подчеркивает создатель и художественный руководитель Фестиваля Ольга Ростропович. – Он хотел, чтобы музыка, служению которой он посвятил всю свою жизнь, звучала в этом прекрасном городе всегда. Наш Фестиваль сохраняет эту высокую миссию, а значит, великое наследие Мстислава Ростроповича продолжает жить.

Откроется Фестиваль 22 ноября (четверг) в Оренбургской областной филармонии премьерой документального фильма французского режиссера Брюно Монсенжона «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок», который представит лично автор. Кинолента 2017 года, работа над которой продолжалась более 30 лет, включает редкие архивные материалы, интервью с дочерьми музыканта Ольгой и Еленой Ростропович, а также друзьями – вдовой писателя Александра Солженицына Наталией Солженицыной, их сыном Игнатом, бывшим художественным руководителем Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди Мартой Казальс-Истомин и дирижером Геннадием Рождественским.

23 ноября (пятница) в Областном драматическом театре имени М. Горького будет представлена опера «Иоланта» Чайковского в исполнении солистов и оркестра Центра Оперного Пения Галины Вишневской под руководством дирижера Ярослава Ткаленко. Над постановкой оперы работала сама Галина Павловна Вишневская, и спектакль в год выпуска был награжден Золотым дипломом Московского театрального фестиваля 2005-2006 в номинации «Лучший оперный спектакль».

Во второй половине Фестиваля оренбургская публика сможет посетить дневные и вечерние мероприятия. 24 ноября (суббота) в 13.00 выдающееся сопрано, народная артистка СССР, солистка Большого театра России, преподаватель Центра Оперного Пения Галины Вишневской Маквала Касрашвили даст мастер-класс в Оренбургском государственном институте искусств, а 25 ноября (воскресенье) в это же время в концертном зале ОГИИ выступят юные стипендиаты Фонда культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича под руководством Ольги Ростропович Петр Акулов, Мария Зайцева и Татьяна Крячкова.

Вечером 24 ноября камерный ансамбль «Солисты Москвы», его художественный руководитель Юрий Башмет и Константин Хабенский предложат вниманию зрителей Областной филармонии проект, который сами называют «литературно-музыкальным действом». В первом отделении концерта прозвучит квартет «Смерть и девушка» Шуберта в переложении Малера для струнного оркестра, а Константин Хабенский прочтет отрывки из знаменитой пьесы Камю «Калигула». Во втором отделении каждый номер Большой зоологической фантазии «Карнавал животных» Сен-Санса будет предваряться чтением авторского текста к сюите в оригинальном переводе Быкова. Партия фортепиано – Ксения Башмет и Иван Рудин.

В заключительном концерте VI Международного фестиваля Мстислава Ростроповича 25 ноября в Оренбургской филармонии «Солисты Москвы» исполнят Камерную симфонию Свиридова и Концерт № 1 для фортепиано и трубы со струнным оркестром c-moll Шостаковича, секстет «Воспоминание о Флоренции» и Ноктюрн для альта и струнного оркестра d-moll Чайковского. Солисты вечера – народный артист СССР Юрий Башмет (альт) и лауреат международных конкурсов Пламена Мангова (фортепиано).