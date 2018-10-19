Минлесхоз неверно определил победителя конкурса по предоставлению рыбопромысловых участков

Министерством лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области организован конкурс на предоставление рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства на Ириклинском водохранилище в Суундукском заливе.

Правила организации и проведения такого конкурса регламентированы Постановлением Правительства РФ от 14.04.2008 № 264. В частности, в пункте 14 обозначены условия, в соответствии с которыми заявители, участвующие в конкурсе, не вправе претендовать на заключение договора по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Вместе с тем в этом же пункте, содержатся ряд исключений, когда указанные ограничения не применяются.

Заявки на участие подали ООО «Фишка», ООО «Волна» и ООО «Рыбное место».

Конкурсная комиссия Министерства, оценивая и сопоставляя заявки участников, определила, что победителем является ООО «Фишка», также установила, что с этим хозяйствующим субъектом заключить договор не предоставляется возможным, так как он попадает под ограничение пункта 14.

В результате победителем конкурса признано ООО «Рыбное место».

В ходе рассмотрения дела Комиссия Оренбургского УФАС России установила, что фактически два участника ООО «Фишка», ООО «Волна», в отличие от ООО «Рыбное место» попадают под исключение, определенное в пункте 14, соответственно запрет по заключению договора на общества не распространяется.

Учитывая, что при подведении итогов конкурса Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области неверно определило победителя, Оренбургское УФАС России выдало предписание о надлежащем пересмотре решения конкурсной комиссии.

Также антимонопольным органом в действиях органа исполнительной власти усмотрены признаки административного правонарушения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела.