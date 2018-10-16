В Медногорске к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима осужден местный житель. Он совершил сексуальное насилие над 4-летним мальчиком.

Произошло это осенью 2016 года. Мужчина пришел в гости к к неблагополучной семье, в которой имеется три несовершеннолетних ребенка 4-х и 6 лет. В отношении одного четырехлетнего мальчика, он совершил сексуальное насилие. Затем достав нож он начал угрожать убийством другим детям.

Накануне Медногорский городской суд вынес приговор в отношении мужчины. Несмотря на то что подсудимый свою вину не признал, суд, признал подсудимого виновным в совершении двух преступлений, одно из которых относится к категории особо тяжких, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.