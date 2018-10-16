Оренбургские теннисисты одержали победу над суперклубом «G.V. Hennebont»

В минувшую пятницу в городе Эннебон оренбургский клуб настольного тенниса «Факел-Газпром» провел второй матч группового этапа Лиги европейских чемпионов с четырехкратным чемпионом Франции местным суперклубом «G.V. Hennebont».

Матч вызвал огромный интерес любителей настольного тенниса, и надо сказать, что болельщики битком наполнившие местный спорткомплекс, не разочаровались. Настольный теннис был высочайшего уровня. Игроки французского клуба очень старались, но этот вечер был явно не их…..

По расстановке против Маркоса Фрайтаса в первом микроматче хозяева поставили играть китайского теннисиста Фан Чен Пенга, удачно выступающего в нынешнем сезоне. Фрайтас играл мощно, результативно и победил – 3:0, создав отличный задел для своих товарищей.

В поединке Дмитрия Овчарова с лидером хозяев Лиамом Пичфордом счет для Овчарова после двух сетов был просто угрожающим – 0:2. И вот тут Дмитрий пришел в себя и проявил недюжинную силу воли, чтобы превратить неприятные цифры в победные 3:2. Причем в каждом из трех выигранных сетов Дмитрий какое-то время успевал побывать в роли догоняющего. В третьем поединке «скрестили ракетки» бельгиец Седрик Нуттинг и капитан оренбуржцев легендарный Владимир Самсонов. Зрелищная, атакующая игра и многоопытный Самсонов празднует красивейшую победу – 3:1.

И итоговые 3:0 в пользу клуба «Факел-Газпром» в командном противостоянии.

После двух раундов оренбургский «Факел-Газпром» единолично возглавляет, пожалуй, самую сильную группу «D» с двумя победами.