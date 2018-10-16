15 октября в ОГУ дан старт профориентационной Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая проходит в рамках федеральной программы «Работай в России!».

В течение шести дней студенты головного вуза, его филиалов и колледжей будут знакомиться с деятельностью ведущих предприятий Оренбургской области и Республики Башкортостан, встретятся с будущими работодателями, примут участие в тематических экскурсиях, лекциях и мастер-классах, увидят реальные рабочие условия и возможности для своего будущего трудоустройства.

Основная цель этого мероприятия – сформировать систему ранней профориентации, помочь студентам и школьникам сориентироваться на региональном рынке труда, получить информацию о востребованных профессиях, создать площадку для коммуникации представителей образовательных организаций с работодателями региона в области подготовки конкурентоспособных кадров. В свою очередь, предприятиям акция позволит укрепить контакты с вузами и заложить прочную основу для формирования кадрового резерва молодых специалистов.

В первый день «Недели без турникетов» студенты ОГУ побывали с экскурсиями на Оренбургском локомотиворемонтном заводе, гелиевом заводе ООО «Газпром добыча Оренбург», посетили ООО «Оренбургский радиатор» и ОАО «Завод бурового оборудования», приняли участие в практико-ориентированных занятиях на предприятиях «Оренбургский осетр» и «Оренбургский хладокомбинат», встретились с учеными Оренбургского научного центра УрО РАН и представителями ООО «Дом архитекторов». Всего за период акции планируется посетить более ста предприятий региона.