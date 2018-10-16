Появилось видео с места смертельного ДТП между грузовиком и кроссовером

Сегодня, УМВД России по Оренбургской области опубликовало видео на котором видны последствия ДТП между грузовым «МАЗом» и кроссовером Toyota RAV4. О самом происшествии мы рассказывали ранее.

Напомним, ДТП произошло в Домбаровском районе на 49 километре автодороги «Орск – Домбаровский — Светлый». Столкнулись грузовик «МАЗ-5516» и внедорожник Toyota RAV4. Грузовик выехал на встречную полосу из-за неисправности. В результате аварии погиб водитель автомобиля Toyota.