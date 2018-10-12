В Домбаровском районе на 49 километре автодороги «Орск – Домбаровский — Светлый», произошло смертельное ДТП. Столкнулись грузовик «МАЗ-5516» и внедорожник Toyota RAV4, сообщили в УМВД России по Оренбургской области.

Водитель грузовика из-за возникшей неисправности выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с внедорожником.

Удар был такой силы, что у Toyota буквально смяло все переднюю часть. При таком ударе у водителя внедорожника не было шансов выжить, он скончался на месте ДТП.

Грузовик также получил серьезные механические повреждения.