«Сломаны череп и бедро»: двое парней госпитализированы после ДТП

Два молодых жителя Беляевского района пострадали в ДТП — оба госпитализированы с серьезными травмами.

ДТП произошло на 77-м километре автомобильной дороги Оренбург – Беляевка, у села Буранчи. 20-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль «ВАЗ-21053» перевернулся.

В результате ДТП водитель с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, закрытым переломом бедра, а пассажир – 21-летний парень с ушибом позвоночника и травмами головы госпитализированы в больницу Оренбурга.

ФОТО С МЕСТА ДТП