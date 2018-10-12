В рамках стипендиальной программы Германской службы академических обменов (DAAD) студенты факультета филологии и журналистики ОГУ побывали на летних курсах немецкого языка в вузах Германии.

Во время летних каникул студенты факультета филологии и журналистики (ФФЖ) и прошли обучение в Гамбурге, Аахене, Касселе, Мюнхене и Ганновере.

Программа включала не только уроки немецкого, но и многочисленные экскурсии и мероприятия, организованные немецкими коллегами. Тот, кто впервые посетил родину Шиллера и Гёте, был покорен ее культурой, ментальностью, языковыми особенностями.

— На летние курсы в Германию приехало много студентов из разных стран мира. Это был бесценный опыт знакомства с другими культурами, и, что особенно приятно, он совмещался с обучением иностранному языку и полным погружением в языковую среду, — поделилась воспоминаниями студентка ФФЖ Ульяна Дьяконова.

— С огромным удовольствием изучаю немецкий, мне нравится этот строгий и лаконичный язык, — рассказала обучающаяся факультета Светлана Новикова. – Я очень признательна Оренбургскому госуниверситету, кафедре немецкой филологии и методики преподавания немецкого языка за предоставленную возможность применить свои знания на деле, в непосредственном общении с носителями.

Впервые в программе академических обменов DAAD участвовали представители не лингвистических направлений: студенты химико-биологического(ХБФ) и электроэнергетического факультета (ЭЭФ). Все они посещают программу дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

По словам студентки ЭЭФ Татьяны Либонтовой, она получила уникальную возможность пожить в немецкой семье и изнутри изучить ее жизненный уклад и традиции.

— В городе Касселе очень редко можно встретить русскоговорящего человека, и поэтому я и в университете, и дома была окружена аурой немецкого языка, — отметила Татьяна.

— Погрузиться на три недели в мир другой культуры, насладиться красотами Билефельда и Северного Рейн-Вестфалия, познакомиться поближе с производством одной из самых высокоразвитых стран Европы – это мечта! – поделилась Маргарита Русяева с ХБФ.

— Это наши первые ласточки, — подчеркнула завкафедрой немецкой филологии и методики преподавания немецкого языка Ольга Симутова. — Мы особенно гордимся теми студентами, которые в рамках своей профессиональной деятельности получили признание от DAAD в виде стипендий. Вообще, все наши ребята, побывавшие на курсах в Германии, успешно подтвердили знания, приобретенные в ОГУ. Многочисленные сертификаты, выданные немецкой стороной, свидетельствуют об очень высоком уровне владения языком.