Оренбуржец привез серебро из ДНР

30 сентября в Донецком спорткомплексе «НОРД» завершились международные соревнования по настольному теннису на Кубок Донецкой Народной Республики среди ветеранов.

Среди многочисленных участников этих популярнейших соревнований были и два представителя Оренбуржья. Виктор Клочков выступал в возрастной группе 60 – 64 года, а опытнейший Владимир Борзунов, не раз завоевывавший награды российских чемпионатов, играл со спортсменами старше 70 лет. Напомним, что оба ветерана занимаются в группе Любителей настольного тенниса при Оренбургском клубе настольного тенниса «Факел-Газпром». По результатам соревнований Виктор Клочков занял четвертое место, а вот Владимир Борзунов выступил просто блестяще. Победно пройдя горнило предварительных игр, он лишь в финале в напряженнейшей борьбе уступил чемпиону Украины со счетом 1:2 и завоевал серебряную медаль.

В Донецке наши спортсмены были впервые и город их просто поразил.

Владимир Борзунов: «Город великолепен. Очень зеленый, чистенький. На улицах множество цветов. Жители очень доброжелательны. Не скажешь, что рядом идут боевые действия».

Впереди у оренбургских ветеранов новые соревнования и, будем надеяться, новые победы.