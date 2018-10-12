Птицефабрика «Родина» оказалась в сложной ситуации

На птицефабрике «Родина» работают специалисты министерства труда и занятости населения Оренбургской области и Россельхознадзора.

12 октября, на птицефабрике «Родина» работают специалисты министерства труда и занятости населения Оренбургской области и Россельхознадзора. Главная задача – не допустить нарушения трудовых прав работников.

Стабилизация экономической ситуации на птицефабрике обсуждалась 11 октября на совещании под председательством первого вице-губернатора региона Сергея Балыкина.

На птицефабрике «Родина» работают 114 человек, 30 из которых получили уведомление о сокращении. Существует задолженность по заработной плате за август (около 1,5 млн руб.), за сентябрь зарплата еще не начислена. Поголовье птицы составляет 175 тысяч. Существует проблема с кормами. Задолженность за электроэнергию и газ — более 2,2 млн руб. Поголовье птицы и недвижимое имужество являются залоговым имуществом АО «Россельхозбанк».

11 октября состоялось заседание арбитражного суда по делу о банкротстве ООО «Птицефабрика «Родина». Суд принял решение предоставить предприятию срок до 22 ноября для проведения мероприятий, направленных на финансовое оздоровление.

ООО «Птицефабрика «Родина» — это проблемный объект, который с 2016 года находится на контроле министерства сельского хозяйства региона. Весной текущего года на предприятии были выявлены факты невыплаты заработной платы. В августе специалистами регионального минсельхоза и ветеринарной службы была проведена проверка в связи с информацией о нехватке корма и падеже птицы.

В августе губернатором Юрием Бергом была достигнута договоренность с компаниями «Т плюс» и «Газпром Газораспределение Оренбург» по поводу возобновления подачи газа и электроснабжения птицефабрики в штатном режиме.

По факту невыплаты зарплаты на предприятии Сорочинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Оренбургской области в августе было возбуждено уголовное дело. После вмешательства губернатора и работы правительства региона была погашена задолженность по заработной плате работникам ООО «Птицефабрика «Родина» за три месяца.