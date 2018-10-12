Юрий Берг работает на мероприятии с участием Президентов России и Республики Беларусь

12 октября, губернатор Оренбургской области во главе делегации региона работает в Могилеве, где проходит V форум регионов Беларуси и России с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

На российско-белорусский форум в Могилев приехали более 20 губернаторов и 17 руководителей законодательных органов власти регионов РФ. В целом в мероприятиях форума участвует около 2000 человек.

В рамках форума проходит выставка-ярмарка ремесел «Город мастеров», организован концертный марафон «Содружество культур – содружество народов» с участием самодеятельных коллективов Беларуси и России. Работают экспозиционные площадки, где регионы Беларуси представляют свой торгово-экономический, историко-культурный и туристический потенциал.

12 октября – самый насыщенный день форума. Он начался он со встречи Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаила Мясниковича с руководителями регионов двух стран. Встреча прошла в формате заседания Совета делового сотрудничества. В мероприятии участвовал губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Руководители парламентов двух стран с первых минут сориентировали представителей регионов двух стран на предметный разговор о проблемах, препятствующих расширению диалога и делового сотрудничества.

— Соглашениям ради соглашений в нашей работе не место, — сказала Валентина Матвиенко. — Прошли те времена, когда было важно количество документов. Сегодня мы ориентируемся на качество и глубину нашего сотрудничества. Нужны конкретные проекты, обеспечивающие экономическую безопасность наших государств и укрепляющие международную кооперацию.

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что вопросы развития российско-белорусского сотрудничества должны быть личным приоритетом руководителей регионов по примеру глав государств России и Белоруссии, которые придают диалогу двух стран особое внимание.

Валентина Матвиенко отметила, что сегодня действует более 300 различных соглашений между регионами России и Республики Беларусь. 8 регионов России, главы которых участвовали во встрече, имеют устойчивые деловые и гуманитарные контакты с белорусскими коллегами. И одни из самых передовых позиций в этом вопросе у Оренбуржья.

— Между Оренбургской областью и Республикой Беларусь подписано соглашение о сотрудничестве, создана рабочая группа, которую с белорусской стороны возглавляет Председатель концерна Беллегпром Николай Ефимчик, — отметил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. — Мы встречаемся, как минимум, дважды в год и каждая встреча дает новый импульс развитию деловых контактов. Буквально вчера у меня состоялись две продуктивные встречи в Правительстве Республики Беларусь, на которых удалось договориться о расширении производства на совместном предприятии, заручиться гарантиями по развитию дилерских компаний по обслуживанию белорусской техники на территории Оренбуржья и обсудить ряд перспективных вопросов.

Глава региона подчеркнул, что оренбургская сторона намерена и дальше развивать деловое сотрудничество и коммуникации.

— Эта дружба делает наши народы во всех смыслах богаче, — подчеркнул Юрий Берг. — И я хочу заверить наших белорусских партнеров в добрых намерениях и открытости Оренбуржья для дальнейшей успешной работы.

Сейчас губернатор Оренбургской области участвует в главном событии V Форума регионов Беларуси и России — пленарном заседании с участием глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина. В ходе заседания обсуждаются приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства.

Оренбургскую область с Республикой Беларусь связывают давние партнерские отношения, начало которым положено в 1999 году, когда Оренбуржье посещал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

— С тех пор наши связи расширяются и становятся прочнее с каждым годом. В январе – августе 2018 года объем взаимной торговли с белорусскими партнерами составил 325,8 миллиона долларов США, что выше уровня 2017 года на 48,5%. По итогам восьми месяцев текущего года Оренбургская область поставила в Республику Беларусь нефтепродуктов на 291,8 миллиона долларов США, черных металлов на 6,1 миллиона долларов США, жмыха на 5 миллионов долларов США, значительный объем асбеста, радиаторной продукции, продуктов неорганической химии, изопропилового спирта. В свою очередь из Республики Беларусь в Оренбуржье поставляются средств наземного транспорта — трактора, грузовые автомобили, спецтехнику, сельскохозяйственные машины и механизмы, а также различные виды оборудования, в том числе лифтового. В Оренбуржье работают 16 предприятий с участием белорусского капитала. Сформирована дилерская сеть, продвигающая на рынок Оренбуржья и юго-восточной части России продукцию крупнейших предприятий Республики Беларусь, — прокомментировал главную тему пленарного заседания губернатор Юрий Берг.

Сегодня оренбургские предприятия успешно сотрудничают с белорусскими партнерами в сфере материально-технического обеспечения производственной техники. Так, «Оренбургагроснабтехсервис» и Оренбургская лизинговая компания являются дилерами «Гомсельмаша» и «Гомельского завода литья и нормалей». «Бузулукский механический завод» представляет продукцию Минского тракторного завода. Общество «Агроресурс» – дилер «Лидагропроммаш» и «Бобруйскагромаш». Акционерное общество «Оренбургские минералы» организовало совместное предприятие в Республике Беларусь под названием «КБМ-Восток». На арендованных площадях осуществляется производство листов волнистого шифера. В ближайшем будущем планируется создание совместных предприятий с акционерными обществами «Амкодор» и «Могилёвлифтмаш».

— С учетом опыта сотрудничества с белорусскими партнерами и особенностей экономики региона мы будем наращивать практику взаимовыгодных кооперационных производственно-хозяйственных связей. Мы рассчитываем на создание у нас и в Республике Беларусь новых совместных предприятий, — обозначил перспективные направления Юрий Берг.

Среди перспективных направлений – предприятия крупноузловой сборки почвообрабатывающей, зерно- и кормоуборочной техники, производства, выпускающие коммунальную и зерносушильную технику, оборудование для молочно-товарных ферм. Тарные, обувные, косметические производства, предприятия глубокой переработки сельскохозяйственного сырья для получения детского питания, кондитерское производство.

В ходе пленарного заседания состоялось подписание целого ряда соглашений о сотрудничестве между регионами России и Беларуси, в том числе – соглашения между Оренбургской и Могилевской областями.

Могилевская область стала четвертым после Минской, Брестской, и Гомельской областей регионом Беларуси, с которым заключено такое соглашение.

После пленарного заседания губернатор Юрий Берг обсудит вопросы сотрудничества с главами регионов Республик Беларусь — председателем Гомельского областного исполнительного комитета Владимиром Дворником и председателем Могилевского областного исполнительного комитета Владимиром Доманевским.