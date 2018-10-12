Машины-шредеры и кровати-спорткары: эксперты «Бизнес-класса» определили сразу двоих полуфиналистов проекта

Кровати-спорткары, носочная фабрика, автоочиститель канализации и машины-редеры – новая четверка конкурсантов проекта «Бизнес-класс» завоевывает внимание зрителей и оценки экспертов. Предпринимателям необходимо убедить судей телевизионного конкурса в собственной успешности. Главный приз проекта — 10 миллионов рублей.

Восьмой выпуск третьего сезона в эфире телеканала «Россия 24» представил как производственные проекты, так и стартап. На этой неделе на презентационном этапе конкурса встретились Оренбургская носочная фабрика, производство детской мебели «Starkidsmebel», система умной канализации и изготовление машин-шредеров «Амаско» из Орска.

Экспертами в программе выступили региональный директор «Промсвязбанка» Сергей Плужников, владелец сети ресторанов «М-Ресторатор» Алексей Маринин, директор оренбургского филиала компании «Ростелеком» Александр Пыжов и руководитель «Газпромбанка» в Оренбурге Сергей Патанин.

– Перед нами снова был нелегкий выбор. Все проекты достойные. Я оценивал презентацию по тому, насколько этот бизнес жизнеспособен в сжатом отрезке времени. Если он уже показал хорошие результаты, то это, конечно, хороший показатель, – отметил региональный директор ПАО «Промсвязьбанк» Сергей Плужников.

Оренбургская носочная фабрика представила на суд экспертов проект дальнейшего развития. Компания планирует выходит на зарубежные рынки и раскручивать собственный бренд. В ближайших планах занять 10% чулочно-носочного рынка страны.

Интересным экспертам показался проект систем умной канализации. Оренбуржцы придумали, разработали и выпустили экспериментальный образец прибора, который автоматически прочищает трубы в доме. Чтобы запустить его в массовое производство, нужна финансовая поддержка.

Убедительным в своей презентации стал опытный участник «Бизнес-класса» Андрей Фенин. Он – участник всех трех сезонов реалити-шоу. В этом году пришел в проект с производством дизайнерской детской мебели «Starkidsmebel». Кровати-спорткары и авторские детские колыбели, по словам Андрея, могут стать достойным украшением мебельного рынка.

Орск на проекте представила компания «Амаско» с производством машин-шредеров. Свои комплексы по переработке вторичного сырья орчане уже поставляют регионам России и за рубеж. Спрос на продукцию есть. Для того, чтобы увеличить объемы нужно закупить новое мощное оборудование.

– Мы решили оставить в проекте двоих участников, потому что не смогли определиться. Голоса судей на площадке разделились. По согласованию с организаторами в полуфинал прошли производство детской мебели и компания «Амаско», — рассказал эксперт, владелец сети «М-Ресторатор» Алексей Маринин.

Третий сезон телевизионного проекта «Бизнес-класс» продолжается на телеканале «Россия 24». 36 команд предпринимателей борются за 10 миллионов рублей, презентуя свое дело экспертам конкурса – успешным бизнесменам региона. Девятый выпуск программы можно увидеть в четверг, 18 октября в 19.05.