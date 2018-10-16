С 1 января 2019 года вступает в силу новый Федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

Согласно новому закону, сохраняются только два вида земельных участков — «садовый земельный участок» и «огородный земельный участок». В документе отсутствует существующее на данный момент понятие «дачный земельный участок».

Итак, со следующего года на садовом земельном участке разрешается размещение садовых и жилых домов, хозяйственных построек и гаражей. При этом, количество надземных этажей в жилых и садовых домах не должно быть больше трех, а высота построек не превышать двадцати метров.

Различие в том, что жилой дом предназначен для проживания граждан в таком здании, а садовый дом – для временного пребывания.

Для строительства таких объектов выдача разрешения на строительство не требуется. Но перед началом строительства жилого или садового дома нужно подать в соответствующий орган уведомление о планируемом строительстве.

Что касается объектов, уже построенных на садовых земельных участках и права на которые зарегистрированы, то такие здания признаются жилыми или садовыми домами. При этом замена документов или внесение в них изменений не обязательны.

Что касается огородных участков, то на них с первого января 2019 года можно будет размещать только хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости, и предназначенные для хранения инвентаря и урожая с грядок (сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и т.п.)

Кроме того, новый закон предусматривает только две формы организации объединений граждан: садоводческие некоммерческие товарищества и огородничес-кие некоммерческие товарищества.