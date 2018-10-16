Все конкуренты принимают заказы через интернет, а у вас все еще нет даже сайта? Прочитали 1000 книг и статей по электронной коммерции, но так и не знаете, с чего начать? Пора привести свой бизнес в порядок! Книги и статьи в интернете здесь не помогут. Приходите за советами экспертов на бесплатный семинар «Интернет-магазин от А до Я». Только здесь вы получите актуальную информацию и сможете ей распорядиться на благо своего бизнеса.

На семинаре от ведущих IT-специалистов Урала вы узнаете:

как сделать продающий интернет-магазин и вывести его на федеральный уровень;

как зарабатывать назло ФЗ-54;

как заставить клиента выбрать именно вас;

почему эффективный менеджмент начинается с интернет-технологий;

как перестать разрываться на 100500 соц. сетей и мессенджеров;

как узнать все тайные желание клиентов с помощью CRM;

истории успеха брендов с федеральным уровнем

Семинар пройдет 25 октября в ТЦ «Армада» по адресу: Оренбург, Шарлыкское шоссе,1/2, 7 вход, 6 зал

Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!

Семинар категорически необходим всем, кто ищет новые идеи для развития своего бизнеса, чьи профессиональные задачи связаны с продажами и продвижением. Если вы новичок в онлайн-бизнесе, то после семинара поймете, как с наименьшими денежными и трудозатратами открыть интернет-магазин.

Кто поделится своим опытом и идеями на семинаре? Первые лица веб-интегратора «Факт» — лидера в области электронной коммерции, разработчика известных интернет-магазинов «ПаолоКонте», «Технониколь».

«Опять инфобизнесмены и шарлатаны» — думаете вы, потому что инфобизнес действительно заполонил все информационное пространство. Нет, на семинаре вас ждут только практики, реальные примеры и советы. Эксперты не учат вас жить и не требуют вложить деньги в воздух. Как распорядиться полученными знаниями и инструментами, вы решаете сами.

Почему нельзя пропустить этот семинар?

Всего за 4 часа вы получите тот объем необходимых знаний, который поможет запустить ваш бизнес в интернете всего за 14 дней

На семинаре вы поймете, какой вид сайта нужен именно вашему бизнесу и составите его прототип

Только для участников семинара скидка 10% на разработку сайта.

Участие в семинаре бесплатное, но нужна регистрация. Спешите, осталось всего 12 мест!

Вопросы по семинару задавайте в компанию «Факт» по телефону 89619291392 или электронной почте borkovskiy@studiofact.ru