Жестокая расправа над преподавателем ОГУ произошла 7 апреля 2017 года. Убийцей 32-летней женщины оказался её 20-летний студент, уроженец Орска.

Во время ссоры парень задушил женщину, после чего обокрал квартиру, а затем, чтобы скрыть следы преступления совершил поджог.

Из квартиры потерпевшей молодой человек похитил оргтехнику и деньги, на сумму свыше 500 000 рублей. Все деньги он потратил на приобретение одежды, автомобиля. А также щедро одарил подарками друзей и «с размахом» отпраздновал свой юбилей.

Накануне Дзержинский районный суд г. Оренбурга в соответствии с позицией государственного обвинителя вынес приговор экс-студенту Оренбургского государственного университета. Суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 50 000 рублей и ограничения свободы на 2 года.