Прокуратура Оренбургского района при изучении материалов органов полиции об отказе в возбуждении уголовного дела выявила факт необоснованного укрытия от учета совершенного преступления.

Из материалов следует, что житель Оренбургского района, находясь в зимний период времени на улице повздорил со своей знакомой, и на почве возникших неприязненных отношений ладонью ударил её по лицу. Потеряв равновесие и подскользнувшись, женщина упала на край бетонного фундамента и ударилась.

По результатам проведённой проверки, органом дознания отдела полиции было отказано в возбуждении уголовного дела.

Прокуратура района с данным решением не согласилась, признала выводы полицейских преждевременными, а постановление об отказе в возбуждении уголовного незаконным и необоснованным. В ходе дополнительной проверки было установлено, что потерпевшая получила серьёзную травму, в результате которой ей был причинён тяжкий вред здоровью.

По требованию прокурора органом дознания ОП № 6 МУ МВД России «Оренбургское» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности).

Ход расследования уголовного дела прокурором района взят на контроль.