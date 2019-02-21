Профсоюзный комитет Уральской Стали на протяжении 14 лет проводит акцию «Посылка солдату» для солдат-срочников, чьи родители трудятся на комбинате. В каждой посылке не только сладкие наборы, но и поздравления с 23 февраля от профсоюза и работников комбината. География адресатов широка – от Санкт-Петербурга до Хабаровского края. Всего в этом году были отправлены подарки для 28 военнослужащих РА.

– Не столько важна сама посылка, сколько внимание, эти парни — наша опора, наши защитники, – прокомментировала председатель профкома управления железнодорожного транспорта Уральской Стали Лина Анкудович. – Наша цель — порадовать их в праздничный день, когда они находятся вдали от дома и родных.

Проведение торжественных программ, вручение подарков к общенародным праздникам и знаменательным для комбината датам — добрая традиция Металлоинвеста.