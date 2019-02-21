Прокуратурой Оренбургского района проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

В силу п. 8.1 ГОСТ Р 50597-2017 на покрытии проезжей части дорог и улиц не допускаются наличие снега и зимней скользкости после окончания работ по их устранению.

Срок устранения рыхлого или талого снега (снегоочистки) отсчитывается с момента окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения, а зимней скользкости — с момента ее обнаружения.

На территории одного из муниципальных образований Оренбургского района 5 февраля 2019 года прошел снегопад, которой закончился в ночное время.

06.02.2019 прокуратурой района проведена проверка работ по устранению последствий снегопадов и установлено, что на момент проверки некоторые улицы, входящие в состав муниципального образования, не очищены от снега, что препятствует проезду автомобилей, в том числе экстренных служб.

По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений закона в адрес главы сельского поселения внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.