Указом губернатора Юрия Берга утверждены имена победителей ежегодной областной премии «Женщина Оренбуржья» за 2018 год.

Женщина Оренбуржья 2018

в номинации «Деловая женщина»

– Бергман Наталья Ивановна (г. Бузулук) за личный вклад в социально-экономическое развитие Оренбургской области;

в номинации «Женщина-мать»

– Петрова Ольга Викторовна (Бугурусланский район) за личный вклад в возрождение и укрепление лучших семейных традиций и достойное воспитание детей;

в номинации «Женщина-открытие года»

– Панаистова Ирина Геннадьевна (г. Орск) за личный вклад в реализацию социально-значимых проектов в поддержку семьи, сохранение и укрепление семейных ценностей, пропаганду здорового образа жизни;

в номинации «Женщина-общественный деятель»

– Исламова Анастасия Ивановна (г. Оренбург) за активную общественную деятельность и личный вклад в решение вопросов реабилитации и социальной защиты инвалидов по зрению, Юлдашова Татьяна Александровна (Октябрьский район) за активную общественную деятельность и личный вклад в развитие детского движения в Оренбургской области;

в номинации «Женщина и милосердие»

– Воробьева Елена Николаевна (Кувандыкский городской округ) за проявленное милосердие и чуткое отношение к людям;

в номинации «Женщина на службе Отечеству»

– Гребенщикова Ольга Григорьевна (ЗАТО Комаровский) за высокие достижения в службе и личный вклад в дело сохранения здоровья военнослужащих;

в номинации «Признание»

– Зайцева Эльвира Аруслановна (Абдулинский городской округ) за профессионализм и личный вклад в развитие культуры Оренбургской области.

В номинации «Женщина-меценат» премия по итогам 2018 года присуждаться не будет.

В текущем году в областную конкурсную комиссию по отбору номинантов поступили материалы на 85 претендентов. Кандидаты распределились следующим образом: «Деловая женщина» — 41 кандидатура; «Женщина — мать» — 9 кандидатур; «Женщина – открытие года» — 9 кандидатур; «Женщина – общественный деятель» — 12 кандидатура; «Женщина-меценат» — 2 кандидатуры; «Женщина — милосердие» — 13 кандидатур; «Женщина на службе Отчеству» — 1 кандидатура; «Признание» — 9 кандидатур.

В канун Международного женского дня пройдет торжественная церемония, в ходе которой глава региона вручит областную премию «Женщина Оренбуржья». Праздник состоится 5 марта в ДКиС «Газовик».

Конкурс проводится в Оренбургской области с 1998 года. Он начинался с 3 номинаций, постепенно их количество увеличилось до 8. С 1998 по 2018 год премия была присуждена 111 женщинам Оренбуржья.