Анастасия Шиндина, учитель русского языка и литературы лицея № 5 Оренбурга, стала победителем заочного этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2019» в номинации «Молодые учителя».

В марте 2019 года она примет участие в очном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2019», который пройдет в г. Москве.

Управление образования администрации города Оренбурга желает молодому педагогу успехов и удачи!

Справочно: заочный этап конкурса успешно прошли оренбургские педагоги, ранее ставшие победителями регионального этапа данного конкурса: