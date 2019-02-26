Анастасия Шиндина, учитель русского языка и литературы лицея № 5 Оренбурга, стала победителем заочного этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2019» в номинации «Молодые учителя».
В марте 2019 года она примет участие в очном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2019», который пройдет в г. Москве.
Управление образования администрации города Оренбурга желает молодому педагогу успехов и удачи!
Справочно: заочный этап конкурса успешно прошли оренбургские педагоги, ранее ставшие победителями регионального этапа данного конкурса:
- в номинации «Молодые учителя» – Анастасия Шиндина, учитель русского языка и литературы лицея № 5 г. Оренбурга;
- в номинации «Молодые управленцы» – Антон Ляпин, директор Восточной средней школы Светлинского района;
- в номинации «Педагог-наставник» – Мария Скрыпцова, учитель физики и математики Дубровской средней школа Шарлыкского района.