1 марта в 10:00 в Оренбургской областной универсальной научной библиотеке им. Н.К. Крупской состоятся краеведческие чтения, посвященные 100-летию Оренбургского государственного педагогического университета и 115-летию со дня рождения известного исследователя Оренбургского края, профессора Павла Матвиевского (16+).

Работа в секциях будет проходить по нескольким направлениям: биография, научная и педагогическая деятельность Павла Матвиевского; Матвиевский как известный исследователь Оренбургского края; архивные документы и библиотечные фонды как источники краеведческих исследований о научной и педагогической деятельности Павла Матвиевского.

Организаторами юбилейных мероприятий являются Областная библиотека им. Н.К. Крупской, Оренбургский государственный педагогический университет и Оренбургское общество краеведов. В краеведческих чтениях примут участие ученые, историки, краеведы, аспиранты, магистранты, студенты, журналисты, архивисты, музейные и библиотечные работники.

По итогам чтений планируется издание сборника статей.