27 февраля в 14:00 в Оренбурге в Центральной областной библиотеке для молодёжи (ул. Сергея Лазо, 3) состоится презентация книги «Имя с афиши», которую написала журналист газеты «Оренбургская неделя» Наталия Веркашанцева (12+).

В объёмистом томе на 350 страницах собрано более сотни интервью, написанных в разные годы на встречах с Александром Абдуловым, Михаилом Ульяновым, Риммой Марковой, Михаилом Жванецким, Романом Карцевым, Максимом Галкиным, Галиной Польских, Николаем Караченцовым, Александром Михайловым, Любовью Казарновской, Евгением Леоновым, Анатолием Папановым, Михаилом Задорновым, Валентином Юдашкиным, Александром Васильевым и другими известными деятелями театра, кино, эстрады, цирка.

Всех их объединяет то, что беседы происходили в Оренбурге. Некоторые персонажи напрямую связаны с нашим городом. Среди героев книги — известный на всём постсоветском пространстве композитор и продюсер Ким Брейтбург, который ныне осуществляет художественное руководство постановками Оренбургского театра музыкальной комедии. Заслуженная артистка России Майя Полянская, старейшая актриса театра имени Маяковского, до сих пор активно занятая в репертуаре прославленной труппы, – наша землячка, начинала свой творческий путь в Оренбурге.

Артист московского театра Школа современной пьесы, известный также по участию в популярных сериалах и телешоу «Ледниковый период», «Король ринга» Вадим Колганов начинал в нашем городе с участия в самодеятельности, учился в Оренбургском областном колледже культуры и искусств. Королева русского меха, дизайнер с мировым именем Ирина Крутикова сотрудничала с предприятием «Оренбургшвеймех».

Интервью с драматургом Владимиром Гуркиным, автором пьес «Любовь и голуби», «Прибайкальская кадриль» тоже оказалось в книге неслучайно: его пьеса «Любовь и голуби» с успехом идёт на сцене Оренбургского драматического театра. Известный режиссёр-мультипликатор Гарри Бардин провёл первые годы жизни в нашем городе во время Великой Отечественной войны.

Популярный драматург и режиссёр из Иерусалима Семён Злотников поставил в Оренбурге два спектакля по своим пьесам – «Пришёл мужчина к женщине» и «Вальс одиноких». В этом же списке маэстро Мстислав Ростропович, который говорил, что Оренбург сделал его человеком.

Книга, подготовленная в свет замечательным художником-типографом Фёдором Аблениным, издана в Екатеринбурге, в одном из лучших издательств страны. «Имя с афиши» — своеобразный итог журналистской деятельности Наталии Веркашанцевой и подарок родной газете «Оренбургская неделя» к 45-летию издания.

Наталия Веркашанцева — заслуженный работник культуры России, лауреат премии Союза журналистов РФ, дважды лауреат премий губернатора «Оренбургская лира» и «Хрустальная куница», лауреат конкурса журналистских работ Союзного государства «Беларусь – Россия. Шаг в будущее», победитель городского конкурса «Человек года-2015». Это уже её третья книга. Первая — «Струна» рассказала об оренбургских бардах, вторая – «Портреты с натуры» — об оренбургских художниках.