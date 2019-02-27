В июне прошлого года житель Оренбургского района, которого отключили от подачи газа ввиду неуплаты задолженности, с помощью шланга самовольно подключился к газопроводу, за что был привлечен к административной ответственности по ст.7.19 КоАП РФ. Мужчина должных выводов не сделал и вновь незаконно подключился к сети газоснабжения. В результате на него завели уголовное дело. Напомним, что с 29 июля 2018 за повторное незаконное подключение к газопроводу законодателем предусмотрена уголовная ответственность.

Накануне Прокуратура Оренбургского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Оренбургского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.215.3 УК РФ.

Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Оренбургский районный суд для рассмотрения по существу.