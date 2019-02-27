Прокуратура Оренбургской области по поручению Генпрокуратуры РФ приступила к проверке соблюдения требований законодательства при организации питания детей в образовательных, детских медицинских и социальных учреждениях.

В связи с этим, в целях получения наиболее полной информации о состоянии законности в регионе в указанной сфере прокуратурой области открыта горячая телефонная линия.

Населению предлагается сообщать о ненадлежащем качестве и ассортименте блюд, предлагаемых детям, нарушениях санитарных норм, допускаемых работниками столовых и пищеблоков, а также обращаться по вопросам, касающимся стоимости питания, организации работы столовых и другим вопросам.

Телефонные звонки принимаются сотрудниками прокуратуры области по телефонам: 8 (3532) 44-07-13, 44-07-15 – в рабочее время, по телефону 44-92-25 – круглосуточно. Также граждане вправе обратиться с вышеуказанной информацией в Интернет-приемную на сайте прокуратуры области orenprok.ru.