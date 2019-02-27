С 27 февраля по 1 марта на территории муниципального образования «город Оренбург» проходит КШУ. В учении принимают участие администрация города Оренбурга, спасательные службы гражданской обороны города Оренбурга, МБУ «Гражданская защита населения», МКУ «Комсервис» и МБУ «БиОз», ТСЖ и УКЖФ города Оренбурга, ПАО «Т Плюс», ПАО «МРСК ВОЛГИ» — «Оренбургэнерго», ООО «Оренбурггазтранс», ПАО «Ростелеком», другие учреждения, организации и предприятия города. На территории Южного округа в КШУ принимают участие 104 предприятия различных форм собственности, 247 единиц техники, 703 человека. В Северном округе — 96 предприятий, 940 человек, 180 единиц техники. В рамках учения будут проведены следующие мероприятия: очистка от снега улиц, тротуаров, крыш домов, социально-значимых объектов города, вывоз снега в места складирования. Будет проведена проверка систем управления, связи и оповещения муниципального образования «город Оренбург».

В ночь с 26 на 27 февраля в областном центре работали 74 единицы спецтехники городских коммунальных служб МБУ «БиОз» и МКУ «Комсервис».

Расширение дорожного полотна проводилось на ул. Конституции, пр. Парковый, Ткачева, Немовской, Конституции, Базовой, Чичерина, Транспортной, Есимова, Ветеранов Труда, Староростошинской, Мало-Восточной, Мало-Луговой, дороге-дублере на ул. Терешковой от Рыбаковской до Победы.

Работы по вывозу снега велись на улицах: Кобозева (от ул. Краснознамённой до ул. Постникова), Постникова, Карачинской, Мира, 3/1, Луговой, 89, Карагандинской, 59/3, пер. Промысловом, 19, Лесозащитной, 7, Орской, Хабаровской, Чебеньковской.

Также в ночное время велись работы по сгребанию снега с одновременным подметанием тротуаров, обработке тротуаров, дорог магистрального и городского значения противогололедными материалами и др.

За минувшие сутки городские коммунальные службы МБУ «БиОз» и МКУ «Комсервис» вывезли 6811 куб. м снега.