Утром 4 марта 2019 года после тушения пожара в доме 4 по улице Речной в селе Сунарчи Саракташского района обнаружены тела женщины и мужчины. По данному факту следственными органами СК РФ по Оренбургской области организована доследственная проверка.

По предварительным данным, 72-летняя пенсионерка проживала со своим 52-летним сыном. Дом отапливался печным отоплением на твердом топливе. В момент происшествия хозяйка дома, ее сын и трое местных жителей распивали алкогольные напитки После распития спиртных напитков трое участников застолья ушли из дома, вернувшись через некоторое время они обнаружили, что дом загорелся. Забежав в кухню горящего дома, они пытались вытащить женщину и мужчину, однако из-за сильного задымления, спасти их не удалось.

Возможной причиной возгорания является курение. Личность погибшего мужчины устанавливается.