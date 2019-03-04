5 марта 2019 года в органах прокуратуры Оренбургской области состоится очередной Всероссийский день приема предпринимателей, который проводится каждый первый вторник месяца и нацелен на максимальное оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества и восстановление законности с помощью мер прокурорского реагирования.

Письменные обращения, принятые в ходе Всероссийского дня приема предпринимателей, регистрируются и принимаются к рассмотрению в установленном порядке.

Прием предпринимателей в этот день осуществляется в рабочее время оперативными работниками всех структурных подразделений прокуратуры области, а также прокуратурами городов и районов.

Пресс-служба прокуратуры области сообщает, что прием предпринимателей проводят начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Эльвира Насырова (тел. 44-92-69), старший прокурор отдела — Эльдар Ташимов (тел. 44-92-84), прокуроры отдела — Мария Галкина и Олеся Маслеха (тел.44-92-85).