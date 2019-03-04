Образовательное учреждение подозревается в заключении соглашений, приводящих к ограничению конкуренции (п. 3 ч. 4 ст. 11 Закона о защите конкуренции) в виде препятствия другим хозяйствующим субъектам входа на рынок.

Поводом для возбуждения дела стали материалы, переданные на рассмотрение прокуратурой Оренбургской области.

Ежемесячно, с октября 2017 по ноябрь 2018 года, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» и ООО «ЧОО «ТОПОЛЬ-ВД» заключали по 17 договоров на оказание охранных услуг в учебных корпусах и общежитиях. Всего за указанный период заключено 238 договоров на общую сумму 1 700 000 рублей.

Напомним, что в апреле 2017 года ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ» уже было признано нарушившим требования антимонопольного законодательства, установленные ч.1 ст. 17 Закона о Защите конкуренции. Тогда с апреля по ноябрь 2016 года университет заключил с охранной организацией 48 договоров (по 6 ежемесячно), общая стоимость которых составила 16 770 840 рублей.

Таким образом, университет заключал договоры с охранной организацией как с единственным поставщиком, без проведения конкурентных процедур, в ходе чего ООО «ЧОО «ТОПОЛЬ-ВД» получало преимущество в виде оказания услуг по максимально возможной цене без участия в какой-либо конкурентной борьбе, без подачи предложений о снижении цены договоров. В то время как права конкурентов были нарушены – им не обеспечена возможность участия в конкурентных процедурах. Такое поведение свидетельствует о наличии заинтересованности в заключении договора с конкретной организацией, что послужило основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства по п. 3 ч.4 ст. 11 Закона «О защите конкуренции» (заключение соглашений, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции путем создания другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка).

Теперь УФАС снова предстоит выяснить, насколько такие действия являются правомерными. Рассмотрение дела назначено на 21 марта 2019 г.